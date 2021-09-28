Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar!

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 2. maçında bugün Porto Liverpool ile mücadele edecek. Liverpool'un Porto'nun sahasına konuk olacağı maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sergei Karasev yönetecek. Futbolseverler Dragao Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma hakkında detayları araştırıyor. Peki Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı CANLI yayın izleme yolları nelerdir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Maç saat kaçta? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
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PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Liverpool karşılaşması 28 Eylül Salı günü yapılacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.
PORTO - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Porto: Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Taremi, Martinez
Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Minamino
PORTO LİVERPOOL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Porto Liverpool maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar şöyle;
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD