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    • 28.09.2021 15:21
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    • 28.09.2021 15:31
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    Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Porto Liverpool maçı ile devam ediyor. Futbolseverler maçın tarihini, saatini, muhteme 11'lerini ve canlı yayın izleme yollarını araştırıyor. 28 Eylül Salı günü oynanacak Porto Liverpool maçında canlı yayını şifresiz veren kanallara haberimizde yer verdik. Peki Porto Liverpool maçı saat kaçta, CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir?

    UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 2. maçında bugün Porto Liverpool ile mücadele edecek. Liverpool'un Porto'nun sahasına konuk olacağı maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sergei Karasev yönetecek. Futbolseverler Dragao Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma hakkında detayları araştırıyor. Peki Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı CANLI yayın izleme yolları nelerdir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Maç saat kaçta? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

    PORTO - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    PORTO - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Porto - Liverpool karşılaşması 28 Eylül Salı günü yapılacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

    PORTO - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Porto: Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Taremi, Martinez

    Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Minamino

    PORTO LİVERPOOL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

    Porto Liverpool maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar şöyle;

    Bein Sports France 2 HD
    BT Sport 1 HD
    C More Streaming Sweeden
    Livescore App
    Paramount + USA
    SuperSport Maximo 1 HD
    SuperSport Premier League HD

    TV2 Play Norge
    Haberpush HD
    TV3 Sport Dansk HD
    Viaplay Baltic HD
    Arena sport 1 HD
    Btv aksiyon HD
    CBC sport hd
    Viaplat Denmark HD
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    Haberler Spor Porto Liverpool maçı CANLI yayın nasıl izlenir? Porto Liverpool maçı şifresiz veren kanallar!
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