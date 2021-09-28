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    • Spor
    • 28.09.2021 15:29
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    • 28.09.2021 15:32
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    CANLI | Edirnespor - Çatalcaspor maçı A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı A Spor'da yayınlanan maçlarla sürüyor. Kupada 2. tur Trakya Derbisi heyecanına sahne olur. Edirnespor evinde Çatalcaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Edirnespor - Çatalcaspor

    Edirnespor ve Çatalcaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de kazanarak kupada 3. tura yükselmek istiyor. Edirnespor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ilk düdük saat 15.30'da çaldı. Karşılaşmanın A Spor'daki canlı yayınını ve canlı maç anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    EDİRNESPOR - ÇATALCASPOR MAÇI 11'LERİ
    Edirnespor:     Ramazan, İsmail, Gencay, Sertaç, Uğur, Hakan, Mehmet, Gökay, Güney, Furkan, Engin
    Çatalcaspor: Gökhan, Kaan, Hüseyin, Necati, Berkay, Hünkar, İsmet, Mehmet, Ertuğrul, Mehmet A., Yusuf

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    Haberler Spor CANLI | Edirnespor - Çatalcaspor maçı A Spor canlı izle
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