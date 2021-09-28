CANLI | Edirnespor - Çatalcaspor maçı A Spor canlı izle

Edirnespor ve Çatalcaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de kazanarak kupada 3. tura yükselmek istiyor. Edirnespor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ilk düdük saat 15.30'da çaldı. Karşılaşmanın A Spor'daki canlı yayınını ve canlı maç anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EDİRNESPOR - ÇATALCASPOR MAÇI 11'LERİ

Edirnespor: Ramazan, İsmail, Gencay, Sertaç, Uğur, Hakan, Mehmet, Gökay, Güney, Furkan, Engin

Çatalcaspor: Gökhan, Kaan, Hüseyin, Necati, Berkay, Hünkar, İsmet, Mehmet, Ertuğrul, Mehmet A., Yusuf