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    • 28.09.2021 16:34
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    • 28.09.2021 17:55
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    28 Eylül Salı CBC Sport yayın akışı, uydu frekans bilgileri! CBC Sport Ajax-Beşiktaş maçı nasıl izlenir CANLI HD?

    CBC Sport kanalında 28 Eylül Salı yayınlanan maçların ve programların listesine haberimizde yer verdik. Bugün Ajax- Beşiktaş maçı hem de PSG- Manchester City maçı oynanacak. Futbolseverler sabah saatlerinden itibaren CBC Sport uydu frekans bilgileri, CBC Sport yayın akışı 28 Eylül Salı ve CBC Sport canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki CBC Sport nasıl izlenir CANLI HD? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Eylül Salı CBC Sport yayın akışı, uydu frekans bilgileri!

    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları devam ederken, Azerbaycan'ın uydu kanalı CBC Sport kanalı üzerinden maçları canlı olarak izlemek isteyenler Ajax- Beşiktaş maçı ve PSG- Manchester City maçı öncesi CBC Sport uydu frekans bilgilerini araştırıyor. Takımlarının maçlarını uydudan şifresiz izlemek isteyenler için CBC Sport uydu frekans bilgilerine haberimizde yer verdik. Peki CBC Sport nasıl izlenir CANLI HD? CBC Sport yayın akışı 28 Eylül Salı nasıl? İşte 2021 yılı CBC Sport kanalı hakkında detaylı bilgiler...

    Beşiktaş - Ajax maçı canlı anlatım izle

    CBC SPORT YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2021 SALI!

    CBC SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

    Maçları CBC Sport'tan izleyebilmek için öncelikle uydularınızı AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeniz gerekiyor. CBC Sport uydu frekans bilgileri şöyle;

    Uydu: AzerSpace 46°

    Frekans: 11135 H 27500

    CBC SPORT NASIL İZLENİR CANLI HD?

    Uydularınızı AzerSpace 46° uydusuna yönlendirdikten sonra uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulun. Ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

    EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Exxen'e aynı anda sadece bir kişi girebilir.

    Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebiliyor.

    Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş

    Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilir.

    Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş

    Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

    EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

    Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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    Haberler Spor 28 Eylül Salı CBC Sport yayın akışı, uydu frekans bilgileri! CBC Sport Ajax-Beşiktaş maçı nasıl izlenir CANLI HD?
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