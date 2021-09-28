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    • Spor
    • 28.09.2021 19:42
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    • 28.09.2021 19:42
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    Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları! Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK şifresiz mi şifreli mi?

    Ajax-Beşiktaş mücadelesi için tüm araştırmalar canlı yayın izleme yolları yönünde seyrediyor. Maçı kaçırmak istemeyenler karşılaşma öncesinde Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yollarını araştırıyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden siyah beyazlılarda sakatlıklar can sıkıyor. Bugün sahaya çıkacak oyuncular henüz belirlenmezken teknik direktör Sergen Yalçın bir önceki günkü açıklamasında, ''Ajax Beşiktaş maçı için eksilerimiz zaten belli. Bu seviyede ilk defa oynayacak genç oyuncularımız var. Böyle bir maçta forma giymek ve bu tecrübeyi yaşamak bütün oyuncularım için çok büyük bir şans. Oynayacak genç oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler.'' diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları!

    Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile bugün Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek temsilcimiz Beşiktaş için heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler maçı izleyebilmek için şifresiz uydu kanallarını araştırıyor. Siyaz beyazlı ekip sakatlıkları nedeniyle 11 isimden yoksun olarak maça çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi? Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları neler? İşte Maçı yayınlayan uydu kanalları....

    AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı (bugün) Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maçı Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.

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    AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN İZLEME YOLLARI!

    Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan şifresiz kanallar aşağıdaki gibidir;

    Bein Sports France 2 HD
    BT Sport 1 HD
    C More Streaming Sweeden
    Livescore App
    Paramount + USA
    SuperSport Maximo 1 HD
    SuperSport Premier League HD
    TV2 Play Norge
    Haberpush HD
    TV3 Sport Dansk HD
    Viaplay Baltic HD
    Arena sport 1 HD
    Btv aksiyon HD
    CBC sport hd
    Viaplat Denmark HD

    AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER

    BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI

    SİYAH BEYAZLI EKİP 11 EKSİK!

    Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

    Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

        EXXEN MAÇ PAKETİ ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

        -Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

        -Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

        -Exxen + Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 kuruş ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        -Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.

        -Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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        EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR, NASIL PAKET ALINIR?

        EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını exxen.com sitesine giriş yaparak izleyebilirsiniz. Ana sayfada "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazınız.

        Ardından karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası giriniz. Sonra üyelik sözleşmesini kabul edip "Devam Et" butonuna tıklayınız.

        Bir sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayınız.

        Son olarak reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçiniz. Burada bilmeniz gereken en önemli husus; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.
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        Haberler Spor Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları! Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK şifresiz mi şifreli mi?
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