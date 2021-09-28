Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları! Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK şifresiz mi şifreli mi?

EXXEN MAÇ PAKETİ ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

-Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

-Exxen + Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 kuruş ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR, NASIL PAKET ALINIR?

EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını exxen.com sitesine giriş yaparak izleyebilirsiniz. Ana sayfada "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazınız.

Ardından karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası giriniz. Sonra üyelik sözleşmesini kabul edip "Devam Et" butonuna tıklayınız.

Bir sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayınız.

Son olarak reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçiniz. Burada bilmeniz gereken en önemli husus; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.