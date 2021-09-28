Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları! Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK şifresiz mi şifreli mi?

Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile bugün Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek temsilcimiz Beşiktaş için heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler maçı izleyebilmek için şifresiz uydu kanallarını araştırıyor. Siyaz beyazlı ekip sakatlıkları nedeniyle 11 isimden yoksun olarak maça çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi? Ajax Beşiktaş maçı CANLI yayın izleme yolları neler? İşte Maçı yayınlayan uydu kanalları....
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı (bugün) Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maçı Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN İZLEME YOLLARI!
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan şifresiz kanallar aşağıdaki gibidir;
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI
SİYAH BEYAZLI EKİP 11 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.