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    • 28.09.2021 18:19
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    • 28.09.2021 18:47
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    Exxen ücretsiz mi, ücretli mi, bedava mı? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır?

    Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçlarında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'den yayınlanıyor. Peki, Exxen ücretsiz mi, ücretli mi, bedava mı? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır? İşte merak edilenler...

    Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır?

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek ve maç Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Maçı naklen takip edecek olan futbolseverler Exxen üyeliği hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Exxen ücretsiz mi, ücretli mi, bedava mı? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır? İşte maça dair bilgiler...

    EXXEN BEDAVA MI, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

    İşte merak edilen bilgiler;

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

    Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

    Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        BEŞİKTAŞ, AJAX DEPLASMANINDA

        Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.

        Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

        Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

        BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

        Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

        Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.
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        Haberler Spor Exxen ücretsiz mi, ücretli mi, bedava mı? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır?
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