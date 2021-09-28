Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek ve maç Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Maçı naklen takip edecek olan futbolseverler Exxen üyeliği hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Exxen ücretsiz mi, ücretli mi, bedava mı? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta ücretsiz üyelik nereden yapılır? İşte maça dair bilgiler...

EXXEN BEDAVA MI, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

İşte merak edilen bilgiler;