Galatasaray, Göztepe'yi yıktı! Ligde 4 maç sonra kazandı

G.Saray geri döndü… Ligde son 4 maçta galip gelemeyen Cimbom, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi. 13. dakikada Berkan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi. 43'te Halil'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Ndiaye topu ağlara gönderip Göztepe'yi öne geçirdi: 1-0.

HALİL ASLAN'A EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan G.Saray, 49'da Halil'in şutunda kaleci İrfan Can'ın da büyük hatasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. 53'te Kerem ceza sahasında müsait pozisyonda topa dokunamadı.

MORUTAN'DAN HARİKA GOL

56'da sağ kanattan seri çalımlarla ceza sahasına giren Olimpiu Morutan, harika bir vuruşla Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 57. dakikada Soner Ayddoğdu'nun etkili şutu az farkla auta gitti.

CİCALDAU İRFAN CAN'I GEÇEMEDİ

71'de Soner'in kullandığı serbest vuruşta topa arka direkte kafa ile dokunan Kerim, kaleyi bulamadı. 73'te Cicaldau'nun şutunu İrfan son anda çıkardı. Karşılaşma 2-1 G.Saray lehine sonuçlandı.

İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta 3 pozisyonda hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar tartışma yarattı. İlk olarak 26. dakikada Göztepeliler, Cicaldau'nun kendi ceza sahasında eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem ise pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi. İkinci yarıda ise Göztepe bir pozisyonda topun Alpaslan'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem yine, 'devam' dedi. Galatasaraylılar ise Lourency'nin Alpaslan'a dirsekt attığı gerekçesiyle bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem aynı görüşte değildi.

BU KARARLAR GECEYE DAMGASINI VURDU

Cicaldau'nun eline çarpan topu hakem 'çarpma' olarak değerlendirdi. Göztepe Alpaslan'a çarpan topta 2. kez penaltı bekledi. G.Saray ise Alpaslan'a dirsek atıldığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

TERİM'DEN ACİL MÜDAHALE

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, Göztepe'nin 43'te Ndiaye ile bulduğu golde kritik bir hataya imza attı. Bunun üzerine sinirlenen Fatih Terim, 46. dakikada Luyindama'ı oyundan çıkardı. Yerine Alpaslan Öztürk'ü sahaya sürdü.

KEREM: GALİBİYETE İNANDIK

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Göztepe maçı sonrası, "İnandık ve maçı çevirdik. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

MORUTAN'DAN MÜTHİŞ SİFTAH

Galatasaray'ın flaş transferlerinden Olimpiu Morutan, Sarı- Kırmızılı forma altında ilk golünü Göztepe karşısında kaydetti. Muhteşem çalımlarla rakip ceza sahasına giren Rumen futbolcu, harika bir vuruşla rakip kaleciyi mağlup ederek topu filelere yolladı. Galatasaray'ın aldığı galibiyette çok büyük bir rol oynayan Morutan, yerini 84. dakikada Oğulcan Çağlayan'a bıraktı. Genç futbolcunun ortaya koyduğu performans taraftarlardan tam not aldı.

İRFAN CAN'DAN KRİTİK HATALAR

Galatasaray'ın 49. dakikada Halil Dervişoğlu ile bulduğu golde tuttuğu topu elinden kaçıran Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, çok ciddi bir hataya imza attı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Morutan'ın atmış olduğu ikinci golde de pozisyon hatası yapan İrfan Can'ın iki goldeki performansı tartışma yarattı. Karşılaşmada iki hatalı gol yiyen İrfan Can'a hem takım arkadaşları hem de Galatasaraylı Alpaslan Öztürk maç sonunda moral verdi.

YEDİĞİ GOL MUSLERA'YI KURTARDI

Göztepe maçın 43. dakikasında Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Cherif Ndiaye, gol vuruşunu yapmadan önce Fernando Muslera ceza sahasının önünde kendisini karşılaşmıştı. Ndiaye'nin şutunda top Muslera'nın sol koluna çarparak havalandı ve sonrasında kale çizgisini geçti. Eğer Ndiaye'nin bu şutu gol olmasaydı Muslera kırmızı kartla oyundan atılacaktı.

YEDİĞİMİZ İLK GOLLE HAVAYA GİRDİLER

Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arslanagic, "İlk golü attığımızda taraftarlarla sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Bunu yaptık ama yediğimiz ilk golün ardından rakip havaya girdi. Sonunu getiremedik" diye konuştu.