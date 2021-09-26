Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip





LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.