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    • Spor
    • 26.09.2021 17:50
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    • 26.09.2021 18:33
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    Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hakem Ali şansalan yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Göztepe maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Galatasaray - Göztepe | CANLI

    Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi ağılıyor.

    Türk Telekom Stadyumu'nda oynana mücadelenin hakemi Ali Palabıyık.

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    GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye.



    LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.



        GALATASARAY - GÖZTEPE 59. RANDEVU
        Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi.
        Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.



        41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR
        İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.
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