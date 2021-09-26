Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi ağılıyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynana mücadelenin hakemi Ali Palabıyık.
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GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye.
LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.