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    Biyonik adam Hamsik

    Marek Hamsik, Trabzonspor’un oynadığı 10 resmi maça da 11 başladı. Konya’da en çok koşan isim oldu. Hamsik, gösterdiği performansla taraftarı mest ediyor.

    Biyonik adam Hamsik

    Trabzonspor'un oynadığı 10 resmi maça da ilk 11'de başlayan Hamsik, 894 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu Marek Hamsik, Konyaspor karşısında da etkili bir performans ortaya koydu.

    Karşılaşmanın henüz başında Cornelius'un attığı golün asistini yapan Hamsik, maç genelinde de takımı adına sahada en fazla topla buluşan isim oldu.

    Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki özel yaşantısıyla da altyapıdaki oyuncuların rol modeli haline gelen Marek Hamsik, 12.08 km'lik koşu mesafesiyle sahanın da en çok koşan ismi olmayı başardı.

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