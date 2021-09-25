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    Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Kervana Pjanic ve Salih de eklendi...

    Eksiklerle boğuşan Beşiktaş, Montero’nun grip olmasıyla sarsıldı... Maçta Pjanic ve Salih’in adalesi çekti. Ajax maçı öncesi eksik sayısı 12’ye yükseldi.

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    Süper Lig'de zirve mücadelesi veren lider Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor. Altay maçı öncesi Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, Welinton ve Larin'in sakatlıklarının yanında İspanyol stoper Montero da gribal enfeksiyona yakalandı.



    YALÇIN 3 GENCİ KADROYA ALDI
    Montero'nun grip nedeniyle oynamayacağının kesinleşmesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın 3 genç oyuncuyu daha İzmir'e götürme kararı aldı.

    PJANİC DEVAM EDEMEDİ...
    Ama sakatlık haberlerin arkası İzmir'de de kesilmedi. Arka adalesinden sakatlanan Pjanic yerini Güven'e bıraktı. Ardından Salih sakatlandı. Ajax maçı öncesi eksik sayısı 12'ye yükseldi.




    BEŞİKTAŞ MAÇI ÜÇ YABANCIYLA BİTİRDİ
    Maçlara 8 yabancı ve 3 Türk oyuncuyla çıkan Beşiktaş'ta işler sakatlıklar nedeniyle tersine döndü. Pjanic de sakatlanınca maç bittiğinde Beşiktaş'ta yabancı olarak sahada Josef, Atiba ve N'Sakala vardı.



        BİZ BUNU DA ATLATIRIZ
        Sezonun ilk mağlubiyetini İzmir deplasmanında Altay karşısında alan Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sahada kötü bir futbol yoktu. Öne geçtikten sona 2'yi bulabilirdik. Ancak futbolda yapılan basit hataların cezası hemen kesiliyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi. Sakatlıkları değerlendiren Yalçın, "Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Çok fazla sakat oyuncumuz var ve sezon başında bu kadar sakat oyuncunun olması normal mi? Değil gibi görünüyor. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz. Ancak bahane üretmenin anlamı yok. Salı günü Larin, Batshuayi ve Necip dönebilir, diğerleri oynamaz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın. Atlatırız biz" ifadesini kullandı.


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        Haberler Spor Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Kervana Pjanic ve Salih de eklendi...
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