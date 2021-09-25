Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Kervana Pjanic ve Salih de eklendi...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren lider Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor. Altay maçı öncesi Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, Welinton ve Larin'in sakatlıklarının yanında İspanyol stoper Montero da gribal enfeksiyona yakalandı.
YALÇIN 3 GENCİ KADROYA ALDI
Montero'nun grip nedeniyle oynamayacağının kesinleşmesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın 3 genç oyuncuyu daha İzmir'e götürme kararı aldı.
PJANİC DEVAM EDEMEDİ...
Ama sakatlık haberlerin arkası İzmir'de de kesilmedi. Arka adalesinden sakatlanan Pjanic yerini Güven'e bıraktı. Ardından Salih sakatlandı. Ajax maçı öncesi eksik sayısı 12'ye yükseldi.
BEŞİKTAŞ MAÇI ÜÇ YABANCIYLA BİTİRDİ
Maçlara 8 yabancı ve 3 Türk oyuncuyla çıkan Beşiktaş'ta işler sakatlıklar nedeniyle tersine döndü. Pjanic de sakatlanınca maç bittiğinde Beşiktaş'ta yabancı olarak sahada Josef, Atiba ve N'Sakala vardı.