Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Kervana Pjanic ve Salih de eklendi...





BİZ BUNU DA ATLATIRIZ

Sezonun ilk mağlubiyetini İzmir deplasmanında Altay karşısında alan Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sahada kötü bir futbol yoktu. Öne geçtikten sona 2'yi bulabilirdik. Ancak futbolda yapılan basit hataların cezası hemen kesiliyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi. Sakatlıkları değerlendiren Yalçın, "Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Çok fazla sakat oyuncumuz var ve sezon başında bu kadar sakat oyuncunun olması normal mi? Değil gibi görünüyor. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz. Ancak bahane üretmenin anlamı yok. Salı günü Larin, Batshuayi ve Necip dönebilir, diğerleri oynamaz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın. Atlatırız biz" ifadesini kullandı.