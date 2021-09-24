Kartal SOS veriyor! Ghezzal'dan sonra Batshuayi ve Larin...

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, arda arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor.

Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.

Bu rakama geçtiğimiz sezondan kalma uzun süreli sakatlıkları olan Atakan Üner ile Ajdin Hasic dahil değil.

Beşiktaş yönetimi üst üste gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ın zemini ile birlikte oyuncuların özel hayatı ve beslenme alışkanlıklarını masaya yatırma kararı aldı. Takımın çalışma şeklinin de gözden geçirilmesi söz konusu.

Beşiktaş'ta bugünkü Altay maçı öncesinde Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Welinton, Larin, Batshuayi, Ghezzal'in sakatlıkları var. Rosier ise cezalı.