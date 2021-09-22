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    • 24.09.2021 01:17
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    Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi sakatlık depremi! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber

    Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynadığı Adana Demirspor maçında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta bir şok daha yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin Altay'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Bir isim daha yok

    Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri moralleri iyice bozdu. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor'la oynadığı maçın son anlrında oyundan alınan Michy Batshuayi'nin dizinden sakatlandığı öğrenildi.

    Belçikalı golcü, 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Batshuayi'nin ne zaman sahalara döneceği ise yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak. Öte yandan syah-beyazlılarda Rachid Ghezzal de sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.

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