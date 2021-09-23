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    • 23.09.2021 17:58
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    Son dakika: Beşiktaş'tan Batshuayi ve Cyle Larin'in sakatlıklarına ilişkin açıklama

    Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

    Batshuayi ve Larin sakatlandı!

    Beşiktaş'tan Batshuayi ve Larin'in sakatlığına ilişkin açıklama geldi.



    İşte o açıklama;

    "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



    Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

    Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

    Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

    Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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