Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a olay sözler: "Duman edeceğim..."

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın son düdüğünde Cüneyt Çakır'a tepkiler geldi. Giresunspor'un atağa çıktığı anda maçı bititen Çakır'a Giresunsporlu oyuncular tepki gösterdi.
O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi.
TOROĞLU'NDAN ÇAKIR'A OLAY SÖZLER
Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir" ifadelerini kullandı.