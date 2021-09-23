Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a olay sözler: "Duman edeceğim..."





CÜNEYT ÇAKIR'A SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey yok, o dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bilerek bir hata yaptığını düşünmüyorum, pozisyonlardaki itirazlar maçın tansiyonuyla olan şeyler." dedi.