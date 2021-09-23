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    • 24.09.2021 00:34
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    Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a olay sözler: "Duman edeceğim..."

    Fenerbahçe-Giresunspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın maçı 'atak' pozisyonunda bitirmesi tartışmalara sebep olurken büyük tepki çekti. O anları değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Cüneyt Çakır'ın Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir" dedi.

    Erman Toroğlu’ndan Cüneyt Çakır’a olay sözler!

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



    Maçın son düdüğünde Cüneyt Çakır'a tepkiler geldi. Giresunspor'un atağa çıktığı anda maçı bititen Çakır'a Giresunsporlu oyuncular tepki gösterdi.


    O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi.




    TOROĞLU'NDAN ÇAKIR'A OLAY SÖZLER
    Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir" ifadelerini kullandı.



        CÜNEYT ÇAKIR'A SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"
        Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey yok, o dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bilerek bir hata yaptığını düşünmüyorum, pozisyonlardaki itirazlar maçın tansiyonuyla olan şeyler." dedi.
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        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a olay sözler: "Duman edeceğim..."
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