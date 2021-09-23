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    • Spor
    • 23.09.2021 19:05
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    • 23.09.2021 19:15
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    Fenerbahçe - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Kiritk karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Giresunspor | CANLI

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR | CANLI
    beINSPORTS'tan naklen yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:

    Giresunspor:

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
    Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.

    Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

    Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

        İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK
        Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, yarınki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.

        İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

        Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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