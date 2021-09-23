Fenerbahçe'nin hocası Pereira Giresunspor maçı sonrası konuştu: Eksik olan şey bitiricilik! Flaş Beşiktaş mesajı

Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Pereira, gerçekten kendileri için zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Sık maç oynadığımız periyottayız. Avrupa maçı oynadık, ligde bir beraberlik bir mağlubiyet aldık. Bu durumu çevirmek kolay değildi. Kazanmamız gereken maçtı. Maçta 1-0 öne geçtik, rakip penaltı kazandı. 2-0 yaptık ve 3-0'ı yakalayacak şanslar vardı ama 2-1 olunca kontrolü kaybettik. Oyuncular skoru koruma içgüdüsü yaşadı. İçinde bulunduğumuz durumda sahada şov sergilemek yerine skor almayı yansıtıyoruz. Sakatlık yaşayan oyuncuların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyon olacak ve rotasyon yapabileceğiz. Benim için önemli olan şey takımın gösterdiği ruh ve sonuçtu" dedi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet için 'şans' kelimesi kullanması ile ilgili soruya cevap veren Pereira, "O maçı izledim. O maçta Beşiktaş 2-0 geriye düşmüştü, maçı çevirmek için çalıştılar. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kastettim şans için. O anlarda ihtiyacınız vardır. Takımın performansının hakkını vermek isterim. Oyuncuların performansına orada değinmemiştim" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Deneyimli teknik direktör, taraftarın önemine de dikkat çekerek, "Evimizde her zaman sahada 12 kişi oluyor. Bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için zorlu atmosferler oluyor. Bize çok yardımcı oluyorlar. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var onlar 12 oyuncu ve onlar fantastik bir taraftar topluluğu" diye konuştu.