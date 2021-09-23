Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 Kasımpaşa MAÇ SONU ÖZET)





SERİ 3 MAÇ OLDU

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile iyi bir hava yakalayan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti. Süper Lig'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.