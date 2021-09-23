Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 Kasımpaşa MAÇ SONU ÖZET)

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.
SERİ 3 MAÇ OLDU
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile iyi bir hava yakalayan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti. Süper Lig'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.