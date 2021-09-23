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    • Spor
    • 23.09.2021 22:20
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    • 23.09.2021 22:20
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    Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 Kasımpaşa MAÇ SONU ÖZET)

    Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan Akdeniz temsilcisi 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti.

    Alanyaspor evinde galip!

    Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.



    Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.



    SERİ 3 MAÇ OLDU
    Teknik direktör Bülent Korkmaz ile iyi bir hava yakalayan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

    Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti. Süper Lig'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
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        Haberler Spor Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 Kasımpaşa MAÇ SONU ÖZET)
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