Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Hem başkanlığı hem teknik adamlığı bir arada götüremezsin arkadaş

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Thiam (2) ve Emrah Başşan kaydetti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştirdi.
GALATASARAY ZAVALLI TOP OYNADI
"Galatasaray zavallı top oynadı" diyen Toroğlu şu ifadeleri kullandı:
Bir adam her işi yapamaz. Fatih Terim 'Hem takımın teknik direktörlüğünü hem de Galatasaray kulübünü idare edeyim' diyor. Terim şuanda Galatasaray'ın gizli başkanı. Hem başkanlığı hem teknik adamlığı bir arada götüremezsin arkadaş. Galatasaray zavallı top oynadı.
TERİM'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Fatih Terim Kayserispor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, ne olduğunu, nasıl olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız ve takımımızın başındayız. Herkesle ilgili analizlerimiz var. 1 Ocak ve sonrasında görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. " ifadelerini kullandı.
İşte Terim'in açıklamaları:
"Kaybetmek istemeyiz. Puan da kaybetmek istemeyiz, mağlup da olmak istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Bu durumdan hoşlanmamamıza rağmen bu kayıpların sezonun başında olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada iki puan, burada üç puan verdik. Sezon başı başka puanlarda olabilirdik. Olamadık. 19 şut atıp iki isabet kaydedip, 10'a yakın pozisyon bulup atamazsak ve kalemizde çok tehlike yokken faul yapıp o faulden de alakasızca gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz. Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir ve bize yardım etmeyebilir. Hepimiz bunları bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz."