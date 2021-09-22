Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Hem başkanlığı hem teknik adamlığı bir arada götüremezsin arkadaş

"ÇOK ZAMANIMIZ VAR"

"Oyuncular üzülmelidirler. Biz çok üzülüyoruz. Böyle bir karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, ne olduğunu, nasıl olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız ve takımımızın başındayız. Herkesle ilgili analizlerimiz var. 1 Ocak ve sonrasında görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, yüreğiyle hisseder kim etmez. Biz bunların hepsini biliriz. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Mağlup olmayı hiçbir hoca istemez. Ben de bunlardan biriyim. O kadar kritik zamanlarda o kadar çok gördük ki biz bunları… Ligin daraldığı zaman da biz bunları gördük. Şimdi çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Merak etmesinler, kusura bakmasınlar. Bazen böyle üzüyoruz."