Aslan, Kayseri’de dağıldı tam 32 yıl sonra en kötü başlangıca imzasını attı

Aslan'a çok ağır darbe... Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenilerek son 4 haftada 10. puan kaybını yaşadı. 6. hafta sonunda lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Cimbom'un bugün kazanırsa Trabzon'la arasındaki fark da 8'e çıkacak.

DEFANS ÇİZGİDEN ÇIKARDI

1. dakikada Emrah'ın arka direkte bomboş pozisyonda vuruşu auta gitti. 16'da Oğulcan vurdu, Lung kurtardı. 25. dakikada Mohamed'in kafa vuruşunu defans çizgiden çıkardı.

THİAM TEKTE GÜZEL VURDU

30. dakikada Mensah'ın sert vuruşunu kaleci Muslera güçlükle çıkardı. 38'de Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

EMRAH'TAN HARİKA BİR GOL

45'te Emrah Başsan ceza sahası dışından süper bir vuruşla skora 2-0 yaptı. 52. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Thiam penaltıdan skoru 3-0 yaptı. Maç da bu şekilde sona erdi.

KAYSERİSPOR ASLAN'A ILK KEZ 3 GOL ATTI

Dün Galatasaray önünde çok flaş bir galibiyet alan Kayserispor bir ilki yaşadı. Sarı-Kırmızılılar güçlü rakibine tarihinde ilk kez 3 gol attı. Kayseri 51. maçta 4. galibiyetine ulaştı.

OĞULCAN DA ÇARE OLAMADI

Lisans krizi sonrası G.Saray'da dün ilk kez 11'de yer alan Oğulcan, etkisiz bir pefromans sergiledi. Genç oyuncu 46. dakikada oyundan alındı.

YEDLİN'E BÜYÜK TEPKİ!

Kayserispor'a yenilen Galatasaray'da 3. golün geldiği penaltıya sebep olan Yedlin, geceye damgasını vurdu. Thiam'ın şutunda eli havada bir şekilde pozisyon alan ve neticesinde penaltıya sebebiyet veren Yedlin'e taraftarlar çok büyük tepki gösterdi. ABD'li oyuncu aleyhine binlerce mesaj atıldı.

ASSUNÇAO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın son transferi Gustavo Assunçao, Kayserispor maçı ile ilk kez Sarı- Kırmızılı formayı giydi. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'ın takım halinde kötü bir performans sergilediği maçta beklenenin altında kaldı. Assunçao bir de sarı kart gördü.

MUSLERA: DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Kayseri yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Muslera, üzgün olduklarını söyledi. Uruguaylı kaleci, "Daha çok çalışmalıyız. Daha önce de böyle sıkıntılar oldu ve bu sıkıntıları aştık" dedi.

32 YILIN EN KÖTÜSÜ

G.Saray Kayserispor'a yenildi. Süper Lig'de 6. hafta sonunda 8 puan toplayabildi. Fatih Terim'in ekibi böylelikle son 32 sezonun en kötü ilk 6 haftalık derecesini elde etti. Sarı-Kırmızılılar son olarak 1989-1990 sezonun ilk 6 haftası sonunda 9 puan barajının altında kalmıştı. Cimbom, 32 yıllık süreçte bu sezon öncesi ilk 6 haftalar itibarıyla en az puanı 2019-2020'de 9 puanla elde etmişti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon bu puan ortalamasının da altında kalmış oldu.

TERİM'DEN 11'DE 6'LI ROTASYON

Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, Kayseri karşısında Alanya maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Terim; Luyindama, Kerem, Berkan, Halil, Morutan ve Cicaldau'nun yerine Alpaslan, Mohamed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç ve Feghouli'ye 11'de şans verdi.