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    • Spor
    • 22.09.2021 18:29
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    • 22.09.2021 18:49
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    Kayserispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanancak olan maç saat 20.00'de başlayacak.

    KAYSERİSPOR - GALATASARAY | CANLI
    beINSPORTS'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Kayserispor:     Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, Emrah, İbrahim, Attamah, Thiam, Mensah, Gökhan

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa.

    GALATASARAY'DA 4 EKSİK
    Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

        51. RANDEVU
        Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

        Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.

        Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
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