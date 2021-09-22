Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanancak olan maç saat 20.00'de başlayacak.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY | CANLI
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GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.