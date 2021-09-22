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    Galatasaray geleneği devam ettirmek istiyor! Kayseri yine ilaç olacak mı!

    Son 3 sezonda olduğu gibi Kayseri’ye çok sıkıntılı giden Galatsaaray geleneği devam ettirerek zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.

    Kayseri yine ilaç olacak mı!

    Son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor. 2018-2019 sezonunda üst üste 5 puan kaybedip olaylı Fener derbisini yaşayan Cimbom ardından Kayseri'de 3-0 kazanmıştı. 2019-20 sezonuna 5 puan kaybı ile başlayan G.Saray, Kayseri'de 3-2 kazanıp hayata dönmüştü. Geçen sezon ise üst üste alınan A.Gücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrası Kayseri'ye çok sıkıntılı giden Sarı- Kırmızılılar güzel futbol ve 3-0'lık galibiyet ile moral bulmuştu.

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