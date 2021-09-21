Galatasaray'ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?
Süper Lig'de son 3 maçta kaybettiği 7 puanla zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray yarın Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini yenerek moral kazanmak istiyor. Son döneme baktığımızda Galatasaray'ın Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor.
2018-2019 sezonunda üst üste Bursaspor beraberliği ve Yeni Malatyaspor yenilgisini yaşayan Galatasaray ardından evinde 2-2 biten olaylı Fenerbahçe derbisiyle tam bir kaos ortamına girmişti. Fatih Terim ve birçok yıldızını ceza nedeniyle kaybeden Sarı-Kırmızılılar çok kaotik bir hava içinde Kayserispor deplasmanına çıkmış ancak Ömer Bayram ve Onyekuru'nun 2 golü ile 3-0 kazanmıştı.
2019-20 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray önce Denizlispor'a deplasmanda kaybetmiş ardından da evinde Konyaspor'a 2 puan kaptırmıştı.
Geçtiğimiz sezon ise yakaladığı 8 maçlık galibiyet serini Ankaragücü deplasmanında biten Galatasaray ardından evinde Sivasspor'la berabere kalmış ve ortalık karışmıştı.
Sarı-Kırmızılılar çok moralsiz ve gergin bir şekilde çıktığı Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle almıştı.