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Galatasaray'ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

Süper Lig'de son 3 maçta kaybettiği 7 puanla zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray yarın Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini yenerek moral kazanmak istiyor. Son döneme baktığımızda Galatasaray'ın Kayseri deplasmanlarına hep çok sıkıntılı bir şekilde çıkması ancak 3 puana alarak kendine gelmesi dikkatleri çekiyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
21.09.2021 14:52 - Son Güncelleme: 21.09.2021 14:53
Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

2018-2019 sezonunda üst üste Bursaspor beraberliği ve Yeni Malatyaspor yenilgisini yaşayan Galatasaray ardından evinde 2-2 biten olaylı Fenerbahçe derbisiyle tam bir kaos ortamına girmişti. Fatih Terim ve birçok yıldızını ceza nedeniyle kaybeden Sarı-Kırmızılılar çok kaotik bir hava içinde Kayserispor deplasmanına çıkmış ancak Ömer Bayram ve Onyekuru'nun 2 golü ile 3-0 kazanmıştı.

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Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

2019-20 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray önce Denizlispor'a deplasmanda kaybetmiş ardından da evinde Konyaspor'a 2 puan kaptırmıştı.

Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

Eleştirilerin hedefi haline gelen Sarı-Kırmızılılar çok sıkıntılı bir şekilde gittiği Kayseri'den Adem Büyük'ün son saniye goüyle 3-2'lik galibiyetle dönmüş ve derin bir nefes almıştı. Diğer goller Belhanda ve Babel'den gelmişti.

Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

Geçtiğimiz sezon ise yakaladığı 8 maçlık galibiyet serini Ankaragücü deplasmanında biten Galatasaray ardından evinde Sivasspor'la berabere kalmış ve ortalık karışmıştı.

Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

Sarı-Kırmızılılar çok moralsiz ve gergin bir şekilde çıktığı Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle almıştı.

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