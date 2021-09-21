Galatasaray’ın ilacı Kayserispor! Zorlu maçtan 3 puan çıkacak mı?

2018-2019 sezonunda üst üste Bursaspor beraberliği ve Yeni Malatyaspor yenilgisini yaşayan Galatasaray ardından evinde 2-2 biten olaylı Fenerbahçe derbisiyle tam bir kaos ortamına girmişti. Fatih Terim ve birçok yıldızını ceza nedeniyle kaybeden Sarı-Kırmızılılar çok kaotik bir hava içinde Kayserispor deplasmanına çıkmış ancak Ömer Bayram ve Onyekuru'nun 2 golü ile 3-0 kazanmıştı.

