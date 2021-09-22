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    • Spor
    • 22.09.2021 13:39
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    • 22.09.2021 13:39
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    Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'da dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Fode Koita'nın karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı.

    Trabzonspor’da kritik maç öncesi sakatlık şoku

    Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerde maç öncesi yapılan son antrenmanda Fode Koita sakatlık geçirirken, tecrübeli oyuncunun sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiği açıklandı.

    İşte o açıklama:
    Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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