Gol başına 10 bin asist başına 5 bin Euro

Bu sezon ligde oynanan 5 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme'nin sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin yakaladığı bu çıkışta önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Önceki sezonlarda da sözleşmesinde çeşitli bonus maddeleri bulunan Nwakaeme'nin bu sezon için sözleşmesinde ise "Attığı gol başına 10 bin Euro, yaptığı asist başına ise 5 bin Euro prim alır" maddesinin yer aldığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu 4 gol 2 asistlik performansla 50 bin Euro prim kazandı. YUNUS EMRE SEL.

11 GOLÜN TAMAMI YABANCI OYUNCULARDAN

Trabzon'un bu sezon attığı gollerin tamamında yabancı oyuncuların katkısı yer alıyor. Bordomavili takımın attığı 11 golün tamamı yabancı oyunculardan geldi.