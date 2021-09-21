Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vitor Pereira’ya ‘B planı’ tepkisi! Aynı taktikle oynanması eleştiri topladı

    Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilgiden çok ortaya koyduğu futbol Sarı-Lacivertli taraftarları kahretti. 1. dakikadan maçın bitiş anına kadar aynı taktikle oynanması eleştiri oklarını Pereira'ya çevirdi.

    Vitor Pereira’ya ‘B planı’ tepkisi

    Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilgiden çok ortaya koyduğu futbol Sarı-Lacivertli taraftarları kahretti. Oyun Başakşehir yarı sahasında oynanmasına karşın Fenerbahçe'nin pozisyon üretme konusunda etkisiz kalması ve maçın başlangıç anından bitişine kadar aynı düzende kalması eleştiri oklarının teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine çevrilmesine neden oldu.

    Futbol otoriteleri Pereira'yı çözüm üretmemektle suçlarken, taraftarlar "Bu takımın B planı nasıl olmaz. Maçın 90. dakikasına gelinde hala geride 3 stoper duruyor. İleride 7 futbolcu 11 Başakşehirli'ye karşı oynuyor. Tek bir pozisyon dahi bulamadık" dediler. Birçok futbol otoritesi de Fenerbahçe'nin alternatif taktik üretmemesi durumunda rakipler tarafından kolay çözüleceğini de ifade etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6 yıl erken emeklilik
    Haberler Spor Vitor Pereira’ya ‘B planı’ tepkisi! Aynı taktikle oynanması eleştiri topladı
        SON DAKİKA