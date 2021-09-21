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    Florya'da büyük kriz

    Evinde Alanyaspor’a kaybeden G.Saray’da moral bozukluğunun yanı sıra kadro dışı krizi de yaşanıyor... Kadro dışı bırakılan Diagne, maç sonras ı "Umrumda değil" paylaşımı yaptı. Soğuk rüzgarların şiddeti daha da artmaya başladı...

    Florya’da büyük kriz

    Galatasaray'da yeni bir Diagne krizi de kapıya dayandı. Sezon öncesi ismi 'gönderilecekler' listesinde yer almasına rağmen bir anda takımın banko oyuncusu haline gelen Senegalli yıldız attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Kasımpaşa maçı sonrasında Mbaye Diagne bir daha forma yüzü göremedi.

    TERİM'İ ELEŞTİRDİ
    Formayı Halil'e kaptıran Diagne, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Allah her şeyi görüyor!" şeklinde paylaşım yaptı. Bu ifadelerle üstü kapalı olarak Fatih Terim'i eleştirdi.

    UMRUMDA DEĞİL!
    Terim de buna karşılık Diagne'yi Alanyaspor maçının kadrosuna almayarak cezalandırdı. Diagne neşeli bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve bir bakıma "Umurumda değil" imasında bulundu.

    7 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİSTİ VAR
    Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı. Senegalli yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asist üretti.

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