Avrupa'da mücadele etmeyen Trabzonspor'un ligde iştahını kabartan tablo
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan Avrupa'da mücadele ederken Trabzonspor ise sadece ligde mücadele veriyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da mağlubiyeti sonrası ligde 2-0'dan 3-2 maç çevirmesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de yenilmesi Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.
20.09.2021 11:29
- Son Güncelleme: 20.09.2021 11:29
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray ve Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele ediyor.