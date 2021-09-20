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Avrupa'da mücadele etmeyen Trabzonspor'un ligde iştahını kabartan tablo

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan Avrupa'da mücadele ederken Trabzonspor ise sadece ligde mücadele veriyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da mağlubiyeti sonrası ligde 2-0'dan 3-2 maç çevirmesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de yenilmesi Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.09.2021 11:29 - Son Güncelleme: 20.09.2021 11:29
Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor’un ligde iştahını kabartan tablo

Süper Lig'de 4 büyük kulüp arasında müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor…

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Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor’un ligde iştahını kabartan tablo

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.

Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor’un ligde iştahını kabartan tablo

4 büyük kulüpten sadece Trabzonspor Avrupa kupalarında mücadele etmiyor…

Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor’un ligde iştahını kabartan tablo

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray ve Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele ediyor.

Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor’un ligde iştahını kabartan tablo

Henüz ilk Avrupa haftasından sonra Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'de kaybetti.

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