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    • 18.09.2021 18:17
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    Kasımpaşa 'Fırtına'lı! (Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU ÖZET)

    Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Bordo Mavililer 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü Bakasetas kaydetti.

    Kasımpaşa ’Fırtına’lı!

    Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı.

    Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer 3 puanın sahibi oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren gol 53. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.



    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

    Trabzonspor önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

        81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına, arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

        Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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        Kasımpaşa ’Fırtına’lı!
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