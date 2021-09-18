Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı.
Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer 3 puanın sahibi oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren gol 53. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.