Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Lig maçı canlı izleme seçenekleri!

Süper Lig maçları son sürat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup gelen Beşiktaş, bu hafta Süper Lig maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Antalyaspor maçında galip gelmek istiyor. Karşılaşmayı yakından takip eden taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORDSHD 1'den canlı yayınlanacak.

Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.