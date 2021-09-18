Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı net konuştu! Hata istemiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Geçen hafta Galatasaray karşısında yapılan bireysel hataların bedelini 2 puan kaybederek ödediklerini söyleyen Avcı, "Artık hata istemiyorum. Sahada birbirinizle yardımlaşın. Sıkışan oyuncuya yardıma gidin. İyi oynuyoruz, iyi işler yapıyoruz. Sonucun güzel olması için basit hataları azaltmalıyız. En iyisini yapalım ve kazanalım" ifadelerini kullandı.

İlk 4 haftada 11 gol kaydettiği 2010-11 sezonunun ardından bu sezon 10 golle bu noktada son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzon, Kasımpaşa önünde 3 gol kaydetmesi durumunda ilk 5 haftalar itibariyle tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek. 2004-05 sezonunda 5 haftalık bölümde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.