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    Trabzonspor'da Nwakaeme ile Bakasetas ikilisi gole direkt katkı verdiler

    Nwakaeme ve Bakasetas skora katkılarıyla sadece Trabzonspor'un değil ligin de en önemli isimleri olmayı başardı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, gol krallığı yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da ligde skora en çok katkı yapan isim oldu. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.

    Nwakaeme Bakasetas A.Ş
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    Nwakaeme ve Bakasetas skora katkılarıyla sadece Trabzonspor'un değil ligin de en önemli isimleri olmayı başardı.

    Ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, gol krallığı yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da ligde skora en çok katkı yapan isim oldu.

    Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.

        Nwakaeme bu sezon ortaya koyduğu performans ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, Yunan oyuncu Bakasetas da orta sahada takıma sağladığı defansif katkının yanı sıra ofansif anlamda aldığı sorumluluklar ile önemli bir yükü sırtladı.

        TRABZON'DA 4 MAÇTA 7 FUTBOLCU HİÇ OYNAMADI
        Geride kalan 4 haftada Erce, Arda, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Can, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz ve Salih Kavrazlı forma şansı bulamadılar.

        TRABZONSPOR BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
        Trabzonspor Kasımpaşa ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşma için bugün saat 19.00'da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Fırtına, son idmanı Trabzon'da gerçekleştirecek.
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        Haberler Spor Trabzonspor'da Nwakaeme ile Bakasetas ikilisi gole direkt katkı verdiler
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