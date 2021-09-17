Galatasaray uzun süre sonra Lazio'yu yenerek Avrupa'da zafer elde etti

Cimbom süper başladı... Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında güçlü İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 yendi. Cimbom böylece grupta zirveye oturdu. 24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Morutan'ın çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

51. dakikada Kerem çok önemli bir fırsat yakaladı. Ancak pasını atmayınca pozisyon kayboldu. 59'da Milinkovic Savic'in uzaktan şutunu Muslera sağına yatarak kurtardı.

GOL ADETA 'GELİYORUM' DEDİ

61'de Kerem'in vuruşu adeta direği yaladı. 1 dakika sonra Cicaldau gole yaklaştı. Ancak yine sonuç çıkmadı. 67'de kaleci Strakosha inanılmaz bir hata yaptı ve topu kendi ağlarını yolladı: 1-0.

BU GOL UZUN YILLAR UNUTULMAZ

Dün TT Stadı'ndaki taraftarlar ve ekranları başındaki milyonlar inanılmaz bir gole şahitlik etti. 67. dakikada Morutan'ın ortasında Lazio savunmasından seken top bir anda havalandı. Kaleci Strakosha çok kolay bir şekilde tutabileceği topu inanılmaz bir hamle ile kendi ağlarına yolladı. Galatasaraylı futbolcular golün ardından çok büyük bir sevinç yaşarken, Strakosha adeta yıkıldı.

MARCAO&KEREM EL ELE TRIBÜNE

Takım arkadaşı Kerem'e saha içinde saldırdığı için kadro dışı bırakılan ancak kısa süre önce affedilen Marcao takıma döndü. Brezilyalı yıldız dün Lazio karşısında Fatih Terim tarafından 11'de görevlendirildi. Taraftarlar karşılaşma öncesi iki futbolcuyu tribüne çağırdı. Marcao ve Kerem el ele tribüne gitti. 1 ay sonra forma giyen Marcao performansıyla Lazio galibiyetinde çok önemli pay sahibi oldu.

124 GÜNLÜK BÜYÜK HASRET SONA ERDİ

Galatasaray bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar böylece zemini bakımda olduğu için uzun süredir kapıları kapalı olan stadında tam 124 günlük hasreti bitirdi. Galatasaray TT Stadı'nda son maçını geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor önünde oynamıştı.

MORUTAN&KEREM SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray dün sakatlık sıkıntısı yaşadı. Sahanın en iyilerinden Morutan ayak bileğinden, Kerem ise el bileğinden sakatlandı. İki futbolcunun bugün MR'ının çekileceğini öğrenildi.

LAZIO 3. KEZ ELİ BOŞ DÖNDÜ!

Lazio, Türk takımlarına karşı oynadığı 15 maçta 3. kez mağlup oldu. İtalyan temsilcisi bu yenilgilerin 3'ünü de İstanbul'da yaşadı. Lazio daha önce yine Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Temsilcimiz Galatasaray da İtalyan takımlarına karşı oynadığı 26. maçında 8. kez galip gelmeyi başarmış oldu.

TERİM OLUNCA ÇOK ZORLAŞIYOR

Lazio'nun dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri yenilgi sonrası konuştu. İtalyan hoca, "Sonuç olarak kaybettik. Fatih Terim ve Galatasaray bir araya gelince işler çok zorlaşıyor" dedi. Sarri, F.Bahçe ile ilgili soruya, "Sportif direktör olmadığım için teklif gelip gelmediğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.