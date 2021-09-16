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    • 16.09.2021 18:28
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    • 16.09.2021 19:46
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    Galatasaray - Lazio CANLI ANLATIM İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı takip

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray sahasında Lazio'yu ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hakem Matej Jug yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Lazio maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Galatasaray - Lazio | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor.

    Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



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    GALATASARAY-LAZIO İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

    Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile



    ASLAN'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
    Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.



        GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR
        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.


        Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.



        GALATASARAY - LAZIO 5. RANDEVUDA!
        Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.

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