Galatasaray - Lazio CANLI ANLATIM İZLE | UEFA Avrupa Ligi canlı takip

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor.
Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
GALATASARAY-LAZIO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY-LAZIO İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile
ASLAN'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.