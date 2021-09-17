Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.09.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 09:07
    ABONE OL

    Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

    İşte Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları

    Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

    Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

    Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
    Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
    Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
    Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
    Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
    Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
    Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
    Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
    Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

    Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşkence yalanı ile FETÖ’cüye tazminat
    Haberler Spor Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
        SON DAKİKA