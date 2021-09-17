Son dakika: Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.