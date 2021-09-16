Eintracht Frankfurt maçı sonrası Vitor Pereira'dan 'penaltı' açıklaması! Dimitris Pelkas...





Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN