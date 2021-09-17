Fenerbahçe, Frankfurt’u elinden kaçırdı futboluyla umut dağıttı...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Frankfurt'la deplasmanda 1-1 berabere maldı. 1. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Trapp gole izin vermedi. Fenerbahçe aradığı golü 10. dakikada buldu.

FENERBAHÇE HARİKA BAŞLADI

Bu dakikada Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut Özil'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.

LAMMERS SKORU EŞİTLEDİ...

41. dakikada Kostic'in soldan ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

GALİBİYETE ÇOK YAKLAŞMIŞTIK

90+2'de Pelkas kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Pelkas'ın penaltısını Butez çıkardı, dönen topu Berisha tamamladı. Ancak erken girdiği için gol iptal edildi. Maç 1-1 bitti.

İHLALİ YAPAN ATINCA GOL GEÇERSİZ OLDU

90+2'DE Pelkas'ın kaçırdığı penaltıyı Berisha tamamlayınca Fenerbahçeli futbolcular bayram sevinci yaşadı. Ancak pozisyonu inceleyen VAR golü iptal etti. VAR'ın golü ceza sahasına girerek ihlali yapan Berisha olduğu için iptal ettiği öğrenildi. Eğer kaleci ihlal yapsaydı Pelkas penaltıyı kaçırdığı için penaltı tekrar edilecekti. Çıkan karar sonrası futbolcularla birlikte yedek kulübesi de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TÜRKLER FRANKFURT'U FETHETTİ

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan Avrupa Ligi maçında Commerzbank Arena'nın tamamı doldu. Alman taraftarlar çoğunluğu oluştursa da maç sırasında F.Bahçe'yi desteklemek için gelen Türk seyircilerin sesi rakip takım taraftarlarını bastırdı. Maç öncesinde de Fenerli futbolcular taraftarlara giderek onları selamladı.

MAX MEYER: ÇOK İYİYDİK

Maçın son bölümünde oyuna giren Max Meyer karşılaşmanın ardından konuştu. Takım olarak çok iyi futbol oynadıklarını söyleyen Meyer "Galibiyeti haketmiştik. Kaçan penaltıyı tamamladık ama hakem geçersiz saydı. Zor bir grubumuz var. 1 puan da önemli" dedi.

MESUT ÖZİL 3 YIL SONRA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dün gece Eintracht Frankfurt önününde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil, Avrupa arenasında 3 yıl aranın ardından gol atmayı başardı. Son olarak 20 Eylül 2018 tarihinde Arsenal'in Potava'yı 4-2 yendiği maçla ağları sarsan yıldız futbolcu uzun süren hasretine son vermiş oldu. Süper Lig'de oynanan son maçlarda eleştiri oklarına hedef olan yıldız oyuncu attığı golün dışında dün gece son derece diri ve istekli bir görüntü verdi.

KABUS BİTMİYOR! FERDİ YİNE SAKATLANDI

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Ferdi Kadıoğlu bir kez daha eklendi! Adalesi çektiği için Süper Lig'de Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu dün gece 11'de başladı. 74'te sakatlanan Ferdi'nin yerine Muhammed sol kanada geçti.

FENERBAHÇE GOLE İKİ KERE SEVİNDİ

10. dakikada Mesut, Fener'i öne geçirdi. Sarı-Lacivertliler bu gole sevinirken yardımcı bayrağını kaldırdı. VAR pozisyonu yaklaşık 1 dakika izledi. Gol kararı çıkınca F.Bahçeliler bir kez daha sevindi.

KİM YİNE DEFANSTA DUVAR ÖRDÜ

Koreli stoper Kim Min Jae başarılı grafiğini dün gece Frankfurt deplasmanında da sürdürdü.

ÖNCE GOLÜ SONRA ADAMI KAÇIRDI!

Fener'in ABD'den transfer ettiği Diego Rossi henüz Avrupa'ya alışamadı. Dün 11'de şans bulan Uruguaylı yıldız maçın hemen başında karşı karşıya pozisyonda yüzde 100'lük fırsatı kaçırdı. Rossi 41. dakikada korner dönüşünde sağ tarafta kalınca rakibi arkasına kaçırdı. Ardından Frankfurt'un golü geldi.

PEREİRA'DAN MERT HAKAN SÜRPRİZİ GELDİ

Teknik direktör Pereira orta alanda Miha Zajc'ın yokluğunda sürpriz bir tercih yaptı. Portekizli hoca, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de oynattı.