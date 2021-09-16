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    • 16.09.2021 20:28
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    • 16.09.2021 20:41
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    E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | CANLI TAKİP

    Son dakika spor haberleri... EFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    E. Frankfurt - Fenerbahçe | CANLI

    EFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.

    Deutsche Bank Park'ta oynanacak olan ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

    E. FRANKFURT - FENERBAHÇE | CANLI
    Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    E.FRANKFURT Muhtemel:     Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz; Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic; Borre

    FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil

    FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
    Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

    Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

        UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

        Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

        "KUPA 2"DE 119. MÜSABAKA
        Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak.

        Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.

        PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 19. MAÇINA ÇIKACAK
        Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak.

        Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.

        EİNTRACHT FRANKFURT İLE 2. RANDEVU
        Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.
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