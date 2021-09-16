E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | CANLI TAKİP

EFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.
Deutsche Bank Park'ta oynanacak olan ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
E. FRANKFURT - FENERBAHÇE | CANLI
Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
E.FRANKFURT Muhtemel: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz; Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic; Borre
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.