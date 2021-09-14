SON DAKİKA! Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! İstanbul'a geldi

Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu. TFF'nin teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi.

Öte yandan Kuntz, A Milli Futbol Takım sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştirecek. Bununla beraber Kuntz'un yardımcılarından biri de Türk olacak.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Stefan Kuntz, EURO 96'da Almanya forması giymiş ve Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.