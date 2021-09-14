Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.09.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 13:54
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! İstanbul'a geldi

    Son dakika haberine göre Şenol Güneş sonrası Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Hamit Altıntop'un anlaşmaya vardığı Alman teknik adam Stefan Kuntz imza için İstanbul'a geldi.

    Milli Takım’ın yeni hocası belli oldu! İstanbul’a geldi

    Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu. TFF'nin teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi.

    Öte yandan Kuntz, A Milli Futbol Takım sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştirecek. Bununla beraber Kuntz'un yardımcılarından biri de Türk olacak.

    STEFAN KUNTZ KİMDİR?
    1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Stefan Kuntz, EURO 96'da Almanya forması giymiş ve Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

    Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaptığının ticaret olduğunu savundu
    Haberler Spor SON DAKİKA! Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! İstanbul'a geldi
        SON DAKİKA