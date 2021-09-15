Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.09.2021 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2021 12:27
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

    Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou maç kadrosundan çıkarıldı.

    Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş Futbol Takımı'nda Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldığı belirtildi.

    Bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması tespit edilen ve tedavisine devam edilen Fransız futbolcunun ağrılarının sürmesi nedeniyle bu akşam Almanya temsilcisiyle oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çin savaş gemileri ABD’ye doğru hareket etti
    Haberler Spor Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
        SON DAKİKA