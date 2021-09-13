Fenerbahçe, Sivasspor’a evinde takıldı! 4. haftada Süper Lig’de ilk puan kaybını yaşadı

Fenerbahçe evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. 12. dakikada Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı. 23'te Rossi'nin ceza sahası içine çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Osayi- Samuel topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

VAR'A GİTTİ, PENALTIYI VERDİ

42'de Gustavo'nun geri pasında Altay'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Altay, Henrique'yi düşürünce hakem VAR'a da danışarak penaltıyı verdi. Penatıyı Henrique gole çevirdi.

MUAMMER GOLE İZİN VERMEDİ

83'te topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 86'da Szalai'nin şutunu kaleci Muammer güçlükle kurtardı. Maç 1-1 bitti.

FENER'DE 8+3 TELAŞI!

F.Bahçe'de sakatlanan sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Meyer oyuna girdi. Yabancı hesaplaması nedeniyle oyun bir süre başlamadı. O sırada Serdar Aziz'in kenarda beklemesi dikkat çekiciydi. Bu durum sosyal medyada da çok konuşuldu.

BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Hatası penaltı ile sonuçlanan Fenerbahçeli Altay Bayındır, bu sezon ligde ilk kez topu ağlarında gördü. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanmayı başarmıştı. Bu seri de Kadıköy'de sona erdi.

TÜRK FUTBOLUNA İHANETTİR!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maç boyunca Sivas'ın tempoyu düşürmeye çalıştığını belirten Bilecik, "Maç ne zaman hareketlense yerden yatan Sivaslı gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanettir. Umarım bundan sonra bu tür hareketleri görmeyiz" dedi.

SAKATLIK KABUSU BİTMİYOR

Karşılaşmanın 21. dakikasında alt adalesinde ağrı hisseden Marcel Tisserand bir anda kendisini yere bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından Tisserand oyundan çıktı. 2. yarıda Mesut Özil'in yerine gerin İrfan Can Kahveci de 14 dakika sonra yerini Max Meyer'e bıraktı.

MAX MEYER: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM

İlk maçına çıkan Meyer, Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum ama puan kaybı için gerçekten çok üzgünüm. Zor bir maç oldu" dedi.