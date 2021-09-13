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    Fatih Terim, Trabzon maçı sonrası Şenol Güneş’e destek verdi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası A Milli Takım’daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş’e destek çıktı. Terim şunları söyledi: “Şenol Güneş, bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır.”

    Öldürdünüz geberttiniz

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş'e destek çıktı. Terim şunları söyledi: "Şenol Güneş, bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır."

    BİZDEN FAZLA KİM İSTEYEBİLİR?
    "Bu ay-yıldızı Şenol da ben de göğsümüzde taşıdık. Bizden fazla kim isteyebilir? İşin teknik boyutu, öldürdünüz. İşin ekonomik boyutu, geberttiniz. Bir sakinleşelim önümüzde 4 maç var"

    2 PUAN KAYBEDEN BİZİZ!
    Terim, Trabzonspor maçı ile ilgili ise şunları söyledi: "2-0'dan sonra maçı vermemeliydik. İki puan kaybeden tanraf biz olduk. Kendi adımıza üzüldüğümüz bir maç oldu. Kötü bir sonuç"

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