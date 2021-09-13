Fatih Terim, Trabzon maçı sonrası Şenol Güneş’e destek verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş'e destek çıktı. Terim şunları söyledi: "Şenol Güneş, bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır."

BİZDEN FAZLA KİM İSTEYEBİLİR?

"Bu ay-yıldızı Şenol da ben de göğsümüzde taşıdık. Bizden fazla kim isteyebilir? İşin teknik boyutu, öldürdünüz. İşin ekonomik boyutu, geberttiniz. Bir sakinleşelim önümüzde 4 maç var"

2 PUAN KAYBEDEN BİZİZ!

Terim, Trabzonspor maçı ile ilgili ise şunları söyledi: "2-0'dan sonra maçı vermemeliydik. İki puan kaybeden tanraf biz olduk. Kendi adımıza üzüldüğümüz bir maç oldu. Kötü bir sonuç"