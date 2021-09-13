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    Vitor Pereira, Sivas beraberliğini yorumladı: Hatalarımızdan ders çıkaracağız

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1 biten Sivasspor maçı sonrası konuştu. Portekizli hoca şunları söyledi: "1 puandan mutlu değilim ama takımımın ortaya koyduğu ruhtan dolayı çok mutluyum. Sakatlıkların ne durumda olduğunu değerlendirip, önümüze bakacağız"

    Hatalarımızdan ders çıkaracağız

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1 biten Sivasspor maçı sonrası konuştu. Portekizli hoca şunları söyledi: "1 puandan mutlu değilim ama takımımın ortaya koyduğu ruhtan dolayı çok mutluyum. Sakatlıkların ne durumda olduğunu değerlendirip, önümüze bakacağız"

    SAKATLIKLAR KÖTÜ ETKİLEDİ
    "Maçta bazı problemler yaşadık. Kırılma anları oldu. Oyun çok fazla durdu. Sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Biz bütün hatalardan ders çıkarıp gelişmeye devam etmeye çalışacağız"

    HAKEME ELEŞTİRİ
    "Hakemlerin oyunun güzelliği açısından fazla durmasına izin vermemesi gerekiyor. Ancak yine de sonuç için hakemi gerekçe gösteremem. Biz kendimize bakıyoruz"

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