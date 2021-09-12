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    • 12.09.2021 15:51
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    • 12.09.2021 16:25
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    Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu

    Süper Lig’e 3’te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Galibiyet serisine devam etmek isteyen Kanarya'nın 11'i belli oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu

    Süper Lig'e 3'te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor.


    İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha.

    SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

    Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.

    Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.

    Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
        Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.

        FARKLI SKORLAR
        Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

        Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

        Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.


        FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
        Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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        Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu
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