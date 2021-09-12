Süper Lig'e 3'te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor.
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.
Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.