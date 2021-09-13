Trabzonspor iki farklı geriye düştüğü maçta Galatasaray ile berabere kaldı

Trabzon ile Galatasaray dev maçta 2-2 berabere kaldı. 20. dakikada Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, topu filelere buluşturdu: 0-1... 33'te Halil Dervişoğlu penaltı noktasındaki Emre Kılınç'ı gördü. Yıldız oyuncu farkı 2'ye çıkarttı: 0-2.

BABEL'İN ŞUTU YAN AĞLARDA

41'de Hamsik'in ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Danimarkalı yıldız kale dibinden afffetmedi: 1-2. 61'de Babel ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

YUSUF SARI'DAN KRİTİK HAMLE

62'de Hamsik'in pasında Nwakaeme topu ağlara gönderdi: 2-2. 76'da Halil'in şutunu kale içinde Yusuf Sarı çıkardı. 78'de Halil'in şutu direği yaladı. 85'te Koita müsait pozisyonu harcadı.

'BAY BEYİN' YİNE İŞ BAŞINDA

Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Galatasaray maçını da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Anthony Nwakaeme, Necmi Perekli'nin (1976-77 sezonu) ardından bir Süper Lig sezonunun ilk 4 maçında da gol atan 2. Trabzonspor oyuncusu oldu. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de Aralık 2011-Mayıs 2014 arasındaki 4 maçlık süreçten bu yana ilk kez G.Saray'ı konuk ettiği üst üste 3 karşılaşmada puan kaybetti.

ÖGRENMEMİZ GEREKİYOR!

G.Saray'ın sağ kanat oyuncusu Yedlin, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Son 2 maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var" dedi.

DUBLE YAPTI SAKATLANDI

Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç kariyerinde ilk kez duble yaptı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, güzel oyunu sonrasında büyük bir şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda Emre'nin yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu. Emre Kılınç'ın aşil bölgesine aldığı darbeden sonra ağrı hissetiği için kenara geldiği öğrenildi.

TRABZON G.SARAY'A TOPU VERMEDİ

Trabzon G.Saray'a karşı yüzde 62 topa sahip olan taraftı. Fırtına buna rağmen maçı çeviremedi.

İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan derbide hakem Ali Palabıyık kararları ile büyük bir tartışma yarattı. İlk olarak 23. dakikada Corneilus'un şutunda Nelsson'un blokladığı topta Bordo-Mavililer penaltı bekledi. Palabıyık ise 'devam' dedi. 35'te ise Trabzonspor cephesi Morutan'ın Hamsik'e dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi ancak hakem pozisyonun devamında faulü G.Saray lehine verdi. Bordo-Mavililer 44'te ise Luyindama'nın topla elle oynadığı gerekçesiyle ikinci kez penaltı beklese de Palabıyık yine oyunu sürdürdü.

PAS SAYISINDA FIRTINA FARKI

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan derbi maça iki takım arasında başarılı pas sayılarındaki fark dikkat çekiciydi. Trabzonspor yüzde 87'lik yüzdeyle 513 başarılı pas yaparken, Galatasaray yüzde 80'le 287 başarılı pas yaptı. Mücadele sonunda Trabzonspor rakibinden 226 fazla pas yapmayı başarmış oldu.

CİCALDAU: EFSANE OLMAK İSTERİM

Maçın ardından konuşan Cicaldau, sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Rumen futbolcu kendisine sorulan bir soru üzerine, "Ben de bu kulübe Hagi ve Popescu gibi hizmet verip efsane olmak isterim. Bunun için de çok çalışıp başarılar yakalamak zorundayım" ifadesini kullandı

MUSLERA'DAN FEDAKARLIK17 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a gelen ve direkt takıma katılıp Trabzon'a giden Fernando Muslera, zorlu derbide Galatasaray'ın kalesini koruyan isim oldu. Teknik patron Fatih Terim'in Uruguaylı file bekçisinin fedakarlığından ötürü kendisine teşekkür ettiği de öğrenildi.

DERVİŞOĞLU'NA TAM NOT

Galatasaray'ın yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezonki ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, Galatasaray'ın Emre Kılınç ile bulduğu ikinci golde asisti yapan isim oldu. Halil Dervişoğlu yaptığı asistin yanı sıra futbolu ile de gözdoldurdu. 21 yaşındaki forvet 6 kez rakip ceza sahasında buluşarak bu alanda takımının en iyisi oldu. Halil Dervişoğlu 4 kez de ikili mücadele kazandı.

YUSUF SARI'DAN SÜPER DOKUNUŞ

Sezonun ilk derbisinde skor 2-0'ken oyuna giren Yusuf Sarı Trabzonspor-Galatasaray mücadelesine damgasını vuran isimlerden birisi oldu. Takımının maçı 2-2'ye getirdiği süreçte tüm enerjisini ortaya koyan Yusuf Sarı, maçın son bölümüde neredeyse çizgiden çıkardığı topta takımının muhtemel bir yenilgisini önlemiş oldu. Halil Dervişoğlu'nun bir anda altı pasın önünde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleye girmek üzereyken Yusuf Sarı harika bir hamle ile topu çizgiden çevirdi.

SEZONUN İLK DERBİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Trabzonsporlu taraftarlar, SÜPER DOKUNUŞ Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi. Bordo-Mavili taraftarlar maç sırısında takımlarına olan desteklerini sürdürdüler.

BAŞKAN AĞAOĞLU DERBİYE GELEMEDİ

Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının geçirdiği ev kazası sonucu yaralanması nedeniyle karşılaşmaya gelmedi. G.Saray Başkanı Elmas da Ağaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.