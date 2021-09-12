Kartal, Yeni Malatya karşısında süper starları ile şov yaptı 3 puanı 3 golle aldı

Kartal şov yaptı... Siyah-Beyazlılar sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçı öncesi moral depoladı. 2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde Vida'nın şutu altıpasta bulunan Ndong'dan döndü.

PJANİC'TEN HARİKA SERVİS

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golünü attı: 1-0.

N'KOUDOU ÇOK SERT VURDU

10. dakikada fark 2'ye çıktı. Alex Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan N'Koudou ceza sahasının sol çaprazından sert bir şutla skoru 2-0 yaptı.

BATSHUAYİ'DEN İLGİNÇ GOL

52. dakikada kaleci Abdülsamed'in uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarptı ve ağlara gitti: 3-0. 79'da Haqi'nin şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi.

MALATYA'DAN PENALTI TEPKİSİ

Yeni Malatyasporlu oyuncular Beşiktaş maçının 6. dakikasında skor 0-0'ken Rosier'in ceza sahası içinde karşıladığı topta elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler ise pozisyonda 'devam' kararı verdi. VAR'dan da pozisyonla ilgili bir uyarı gelmedi. Malatyasporlu taraftarlar da karar sebebiyle hakemi eleştirdi.

ERSİN KALEYİ YİNE KAPATTI

Beşiktaş, Yeni Malatya'yı 3 farklı yenerken kalesinde de yine gol görmedi. Bu sezon ilk 4 haftayı da gol yemeden kapatan Kartal, önemli bir başarıya imza attı.

İZLEYENLERE KEYİF VERDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarlara keyifli bir karşılaşma izlettiklerini söyledi. Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten başarılı hoca, "Fire vermek istemiyorduk ve bunu başardık. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başlangıcımız iyi olur. Günün heyecanını yaşayalım, taraftarımız maç izlesin ve onun heyecanını yaşasın. Skora bakarız sonra. Vida'nın sakatlığı ciddi gözükmüyor. Alex'in ise Dortmund'a karşı oynaması zor gibi" dedi.

BATSHUAYİ DEDİĞİNİ YAPTI

Transfer tanıtım videosunda "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim" demişti. Belçikalı golcü, dün 3. golde bu söylediğini gerçekleştirmeyi başardı.

PJANIST'TEN MÜTHİŞ GALA

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayı dün ilk kez giydi. Yeni Malatyaspor önünde 11'de forma giyen Boşnak süper yıldız performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. İlk yarıda Batshuayi'nin skoru 1-0 yapan golünde harika bir asist yapan Pjanic tribünleri ayağa kaldırdı. Takıma hemen uyum sağladığı gözlenen 'Pjanist' lakaplı yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'e damgasını vuracağını ilk maçtan herkese göstermiş oldu. Pjanic ikinci yarıda oyundan alındı.

DORTMUND MAÇI ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı ilk yarısında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira karşılaşmaya devam edemedi. İki ismin çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Borussia Dortmund maçı öncesi sakatlanması takımda şok etkisi yarattı.

'3 YERLİ'YE NECİP ÇÖZÜMÜ

Sergen Yalçın, 3 yerli konusunda yaşadığı sıkıntıya dün ilginç bir çözüm buldu. Tecrübeli hoca savunmada Necip'i oynatarak Welinton'u kulübeye yolladı.