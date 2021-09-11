Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2021 01:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 01:52
    ABONE OL

    ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu oldu!

    ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı. Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı. İşte detaylar...

    ABD Açık’ta şampiyon belli oldu

    ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, İngiliz Emma Raducanu kazandı.

    ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu.

    Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.

    2,5 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLÜ KAPTI
    Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.

        Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

        ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaşlıları üzen haber
        Haberler Spor ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu oldu!
            SON DAKİKA