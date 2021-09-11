ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu oldu!

Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.