Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira açıklaması: Borussia Dortmund maçında oynayacağını zannetmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından konuştu.
Vodafone Park'ta 3-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, ev sahibi oldukları maçlarda puan kaybetmek istemediklerini belirterek, "Kendi sahamızda fire vermek istemiyoruz. Ne olursa olsun iç sahadaki maçları kazanmak istiyoruz. Milli maç dönüşleri her zaman zor oluyor. Bazı oyuncularımız çok uzak yoldan geliyorlar. Atiba ve Larin gibi. İkisi de kadroya alamadık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık bütün konsantrasyonumuz çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında olacak. Umarım hem Türkiye hem de Beşiktaş için iyi bir serüven olur." diye konuştu.
Sergen Yalçın, ilk maçına çıkan yeni transferleri Miralem Pjanic'in kaliteli bir futbolcu olduğunu anlatarak, "Doğal olarak bir alışma süreci olacak. Başka bir takımdan geliyor, başka bir şehre geliyor, başka bir oyuncu grubunun içine geliyor, başka bir oyuna geliyor. Sonuçta yabancı olduğu bir işi yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır. Bugün de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görmüşsünüzdür. Çok kaliteli bir ayak, akıllı bir oyuncu. Çok önemli bir transfer. Batshuayi de öyle." ifadelerini kullandı.
Maçta Alex Teixeira'nın sakatlığının nüksettiğini açıklayan Sergen Yalçın, "Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Sakatlığı nüksetti. Umarım onun için uzun bir sıkıntı olmaz. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu. Aldığımız oyuncular, diğer oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladı. Umarım bundan sonraki süreç hepsi için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
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Yalçın, "Sakatlık durumlarını bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir. Ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum. Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adalesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak" dedi.