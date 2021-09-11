Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira açıklaması: Borussia Dortmund maçında oynayacağını zannetmiyorum

Maçta Alex Teixeira'nın sakatlığının nüksettiğini açıklayan Sergen Yalçın, "Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Sakatlığı nüksetti. Umarım onun için uzun bir sıkıntı olmaz. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu. Aldığımız oyuncular, diğer oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladı. Umarım bundan sonraki süreç hepsi için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

DORTMUND MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Yalçın, "Sakatlık durumlarını bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir. Ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum. Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adalesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak" dedi.