Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Rizespor maçı şifresiz canlı izle!

Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını da Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI MAÇ ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç TRT Radyo 1'den de canlı yayınlanacak. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.