Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Rizespor maçı şifresiz canlı izle!

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Atakaş Hatayspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Maç Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hatayspor'da defans oyuncusu Simon Falette'nin 11'de yer alıp almatacağı maç saatinde belli olacak. Maçı heyecanla bekleyen futbolseverler Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte maç hakkında detaylı bilgiler ve Hatayspor - Rizespor maçı şifresiz canlı izleme linki...
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Çaykur Rizespor karşılaşması bugün (12 Eylül 2021 Pazar) saat 17:00'de gerçekleştirilecek.
Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını da Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI MAÇ ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç TRT Radyo 1'den de canlı yayınlanacak. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ATAKAŞ HATAYSPOR
Hatayspor Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı ve haftaya 4 puanla 9. sırada girdi. Hatayspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor.
RİZESPOR
Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve henüz Fransa'dan gelmeyen yeni transfer Nathan Mozango kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo kadroda yer alacak.