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    • Spor
    • 12.09.2021 13:18
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    • 12.09.2021 13:27
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    Kanarya için yeni test! Fenerbahçe mi Sivasspor mu? Forvette kim oynayacak?

    Süper Lig’e 3’te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yaparak başlayan Süper Lig'de milli ara sonrası evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-Lacivertliler’in Süper Lig’in flaş takımlarından Sivasspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti. İki takımın son durumu nasıl? Hangi 11’le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…

    Onur Koçhan
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe mi Sivasspor mu?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirerek rövanşı almayı hedefliyor.



    Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti.

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE CEPHESİ:
    Süper Lig'e 3'te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yaparak başlayan Fenerbahçe, yeni transferleriyle bugün Sivasspor karşısına çıkacak. Kanarya'da sakatlıkları süren Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, zorlu maçta forma giyemeyecek.

    Sosa ile Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Pelkas ile Novak'ın ise kadroda yer alması bekleniyor. Ülker Stadı'nda oynanacak kritik maç, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak…

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'e şöyle: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha

        BİR GÖRÜŞ: Takım savunmasını her geçen gün daha da oturtan Sarı-Lacivertliler bugün karşısında dişli bir rakip bulacak. İlk 3 haftada 5 gol atan ve hiç gol yemeden 9 puan toplayan Kanarya için yeni bir test maçı daha… Fenerbahçe'nin evinde taraftarıyla oynayacağı karşılaşmada oyun disiplininden kopmadan oynaması durumunda sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Yeni transferler Diego Rossi ve Merghim Berisha'nın takıma neler vereceğini de bu maçta daha iyi deneyimleyeceğiz.

        EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN SİVASSPOR CEPHESİ:
        Bu sezon ligde henüz 3 puanla tanışamayan ve iki mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Sivasspor, kötü gidişi Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında bitirmek istiyor. Yiğidolar'da Fenerbahçe'ye karşı kırmızı kart cezalısı olan Kayode ile sakatlıkları bulunan Leke James ile Appindangoye forma giyemeyecek. Sivasspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:


        Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Max Gradel, Jorge Felix, Fajr, Yatabare .

            BİR GÖRÜŞ:
            Kadıköy'e bu sezon henüz ligde galibiyet alamamanın getirdiği baskı ile çıkacak olan Sivasspor, rakibine karşı daha açık bir oyun sergileyecektir. Sivasspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozunun Max Gradel'in etkili şutları olacağını düşünüyorum. Hakan Arslan da tıpkı geçen sezon Kadıköy deplasmanında attığı için ceza sahası içine yapacağı sürpriz koşularla rakip savunmaya sıkıntı yaratabilir. Sivasspor maça 1 puan için değil, galibiyet için çıkacaktır.

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