Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirerek rövanşı almayı hedefliyor.
Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE CEPHESİ:
Süper Lig'e 3'te 3 yaparak muhteşem bir başlangıç yaparak başlayan Fenerbahçe, yeni transferleriyle bugün Sivasspor karşısına çıkacak. Kanarya'da sakatlıkları süren Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, zorlu maçta forma giyemeyecek.
Sosa ile Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Pelkas ile Novak'ın ise kadroda yer alması bekleniyor. Ülker Stadı'nda oynanacak kritik maç, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak…