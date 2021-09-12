Fenerbahçe'nin muhtemel 11'e şöyle: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha

BİR GÖRÜŞ: Takım savunmasını her geçen gün daha da oturtan Sarı-Lacivertliler bugün karşısında dişli bir rakip bulacak. İlk 3 haftada 5 gol atan ve hiç gol yemeden 9 puan toplayan Kanarya için yeni bir test maçı daha… Fenerbahçe'nin evinde taraftarıyla oynayacağı karşılaşmada oyun disiplininden kopmadan oynaması durumunda sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Yeni transferler Diego Rossi ve Merghim Berisha'nın takıma neler vereceğini de bu maçta daha iyi deneyimleyeceğiz.