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    • 12.09.2021 14:16
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    • 12.09.2021 14:16
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    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının biletleri satışa çıktı

    Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın çarşamba akşamı Alman devi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının biletleri satışa çıktı

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.

    Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın başlayacak.

    Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının biletleri satışa çıktı
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