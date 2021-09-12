Fenerbahçe 4’te 4 peşinde! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı 11’leri...

SİVAS'TA DA HEDEF DÖRT

Sivasspor da İstanbul'a iddialı geldi. Ligde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar ilk galibiyetini elde ederek 4 puana ulaşmak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Milli maç arasında dinlendik, iyi de çalıştık. Amacımız buradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi. Konuk ekipte sakatlıkları süren Appindangoye, James ve Özkan Yiğiter ile kırmızı kart cezalısı Kayode forma giyemeyecek.